2020/07/02 | 13:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول عدد الإصابات بين الكوادر الطبية والصحية في الديوانية الى 170 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول عدد الإصابات بين الكوادر الطبية والصحية في الديوانية الى 170) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول عدد الإصابات بين الكوادر الطبية والصحية في الديوانية الى 170) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).