هل هي مؤامرة لتشويه صورة اللبنانيين .. ام ان

2020/07/02 | 13:29 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

صور البرادات شبه الفارغة ليست خدعة نظّمها مصوّرو وكالة "فرانس برس".

في تقرير نشر عبر وسائل الاعلام العربية يقول ..



لقد وثقوا أحوال بعض العائلات اللبنانية في هذه الفترة الحرجة وهي بالتأكيد ليست "مؤامرة أمريكية لتشويه صورة اللبنانيين في الخارج"، كما تفترض مخيّلة نور 29 عاما التي تو...

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