غرفة عمليات كورونا في نينوى تعلن عن قرارات جديدة

2020/07/02 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىاجتمعت غرفة عمليات جائحة كورونا في محافظة نينوى اليوم الخميس، برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وقررت التالي: يستمر الحظر الشامل للتجوال لغاية يوم السبت القادم الموافق 4/7/2020.يتم رفع حظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 5/7/2020 ويكون من الساعة الخامسة صباحا الى السابعة مساءً.التزام الموطنين بارتداء الكمامات خلال فترة رفع […]

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