2020/07/02 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الطاقة الايراني تدشين 43 سدا في 83 شهرا ماضيا ومن المؤمل افتتاح 15 سدا آخر حتى 21 سبتمبر/أيلول 2021.وبيّن الوزير “رضا أردكانيان” في مراسم افتتاح 10 مشاريع طاقوية في غرب وجنوب البلاد اليوم الخميس، بانه تم تدشين سد تخزين مياه بواقع كل شهرين، ومع انتهاء الولاية الدستورية للحكومة الايرانية ( 2021) سيبلغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة الايراني: تدشين 43 سدا في 83 شهرا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة الايراني: تدشين 43 سدا في 83 شهرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).