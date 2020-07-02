2020/07/02 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، المنافذ التي تدخل المنتجات الزراعية الموضوعة ضمن قائمة “الاكتفاء الذاتي” والممنوعة من الاستيراد في العراق، فيما شددت على ضرورة الاستثمار بالمزروعات والالبان حيث أن سعر برميل الحليب يعادل 500 دولار بينما يبلغ سعر برميل النفط 40 دولار.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في تصريحات صحفية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تحدد المنافذ المتهمة بإغراق السوق بمنتجات ممنوعة من الاستيراد ومكتفى منها محليًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تحدد المنافذ المتهمة بإغراق السوق بمنتجات ممنوعة من الاستيراد ومكتفى منها محليًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).