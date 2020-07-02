2020/07/02 | 13:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “البناء”، الخميس، بأن بواخر وسفنا إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بمواد غذائية ومحروقات وغيرها، في إطار الدعم الإيراني لكسر الحصار المفروض عليه من قبل الأمريكيين.وأشارت إلى وجود “اتصالات لنقل هذه المساعدات على المستوى الرسمي” على أن تصل إلى لبنان خلال أسبوعين، مبينة أن المفاوضات مع صندوق النقد وصلت لطريق مسدود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفن إيرانية تستعد لنقل مساعدات ضخمة إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفن إيرانية تستعد لنقل مساعدات ضخمة إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).