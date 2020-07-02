2020/07/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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الداخلية تنفي موافقة الغانمي على استبدال منتسبي الشرطة الاتحادية الخوذة بـ ’’البيرية’’

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