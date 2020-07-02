2020/07/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت محطة الرشيد الفضائية العراقية، الخميس (2 تموز 2020)، وفاة أحد العاملين فيها بعد إصابته بفيرو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فضائية عراقية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت محطة الرشيد الفضائية العراقية، الخميس (2 تموز 2020)، وفاة أحد العاملين فيها بعد إصابته بفيرو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فضائية عراقية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فضائية عراقية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).