2020/07/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محطة الرشيد الفضائية العراقية، الخميس (2 تموز 2020)، وفاة أحد العاملين فيها بعد إصابته بفيرو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فضائية عراقية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فضائية عراقية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).