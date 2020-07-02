فضائية عراقية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا


فضائية عراقية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا
2020/07/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محطة الرشيد الفضائية العراقية، الخميس (2 تموز 2020)، وفاة أحد العاملين فيها بعد إصابته بفيرو...

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