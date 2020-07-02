طهران تقر بتدشين 43 سداً في السنوات الأخيرة

2020/07/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الطاقة الإيرانية، الخميس (1 تموز 2020)، تدشين 43 سداً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة الى انه من المؤمل افتتاح 15 سداً خلال العام المقبل.

وقال وزير الطاقة، رضا أردكانيان، إنه "تم تدشين سد تخزين مياه بواقع كل شهرين، ومع انتهاء الولاية الدستورية للحكومة الايرانية ( 2021) سيبلغ متوسط سد واحد كل 50 يوما".

وأعلن اردكانيان افتتاح 10 مشاريع طاقوية، وشملت افتتاح سد "شرفشاه" في كرمانشاه بطاقة تخزين 101 مليون متر مكعب، حيث يبلغ ارتفاعه 83 مترا، وبدأت عمليات تشييده منذ عام 2009.

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بغداد اليوم- متابعة

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كريستوف هيوسكن، العراق وتركيا، إلى حل مشاكلهما سياسياً وليس عسكرياً، في تعقيب على العمليات العسكرية للقوات التركية في جنوب إقليم كردستان، عاداً ما يجري "مقلقاً".

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن القانون الأمني الجديد الذي فرضته الصين على هونغ كونغ يمثل إهانة لجميع الدول، وإن واشنطن ستستمر في العمل بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا 34788 حالة.

وكانت إيطاليا أعلنت، يوم الاثنين، 6 وفيات جديدة بكورونا

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