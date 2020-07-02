شاهد: الفرات “يعاني”.. سوريا تلمس “تغييرات خطيرة” في مياه النهر.. هل ينتظر العراق دوره؟

2020/07/02 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مصورة “محزنة” لنهر الفرات، بعد تراجع منسوب المياه فيه لمستويات خطيرة، عقب بدء تركيا بالشروع في بناء سدود فضلا عن سد اليسو العملاق.واظهرت مقاطع الفيديو التي رصدتها “يس عراق”، مشاهد وصفت بالـ”مفزعة” تظهر انخفاضا قياسيا في منسوب نهر الفرات تصل إلى حد الجفاف، كما نشرت وكالة […]

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