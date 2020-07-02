2020/07/02 | 13:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وازرة الشباب والرياضة، الخميس، ان الاعمال تستمر في ملعب ذي قار الأولمبي رغم جائحة كورونا وظروف حظر التجوال في المحافظة.وقال مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد في بيان للوزارة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “وتيرة العمل بمشروع ملعب ذي قار الاولمبي شمال المحافظة بسعة 30 الف متفرج، مبينا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار الاعمال في ملعب ذي قار الأولمبي رغم ظروف جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار الاعمال في ملعب ذي قار الأولمبي رغم ظروف جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).