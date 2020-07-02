2020/07/02 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اذا كنت تعتقد ان التاريخ الاسلامي زور، فلا تستغرب من تزوير تاريخ العراق الحديث، الذي طاله هذا التزوير على مدى 100 عام، ووصل في اوجه في ثمانينات القرن الماضي، عندما كثف النظام السابق بامر من المقبور صدام، بتجيييش الاقلام الرخيصة لحرف تاريخ ثورة العشرين الخالدة التي اندلعت في وسط وجنوب العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقائق تاريخية عن ثورة العشرين … عمالة الشيخ ضاري المحمود للانكليز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقائق تاريخية عن ثورة العشرين … عمالة الشيخ ضاري المحمود للانكليز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).