بينها استمرار الحظر.. نينوى تصدر خمسة قرارات جديدة

2020/07/02 | 13:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى أصدرت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الخميس، خمسة إجراءات جديدة تتعلق بجاحئة كورونا.وذكر بيان للخلية، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "غرفة عمليات جائحة كورونا في محافظة نينوى برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وقررت التالي:.يستمر الحظر الشامل للتجوال لغاية يوم السبت القادم الموافق 4/7/2020..يتم رفع حظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 5/7/2020 ويكون من الساعة الخامسة صباحا الى السابعة مساءً..التزام الموطنين بارتداء الكمامات خلال فترة رفع حظر التجوال على ان تقوم مفارز الشرطة بمحاسبة المخالفين..بقاء الاستثناءات السابقة خلال فترة حظر التجوال للكوادر الصحية والخدمية واصحاب المخابز والافران والصيدليات ومحال المواد الغذائية داخل الاحياء وسائقي صهاريج المشتقات النفطية..وجه المحافظ باستثناء العاملين في المشاريع المنفذة في المحافظة من إجراءات حظر التجوال.

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