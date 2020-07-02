مسؤول عراقي كبير ’يودع’منصبه ويعتذر

2020/07/02 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات العراقي السابق خليل الطيار، رسالة ’وداع’ بعد إحالته على التقاعد، فيما أشار إلى ضرورة التعامل مع المن...

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