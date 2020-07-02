المركزي العراقي يطرح حلاً لتأمين الرواتب الحكومية

2020/07/02 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، تفاصيل مساهمته في مواجهة الأزمة المالية.

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