الصحة تخصص 30 مركزاً في الرصافة لفحوصات كورونا

2020/07/02 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة،اليوم الخميس،تخصص 30 مركزاً في الرصافة لفحوصات كورونا.

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