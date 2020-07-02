الداخلية تنفي اجراء تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية

2020/07/02 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجراءها تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية.

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