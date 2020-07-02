2020/07/02 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وضعت قيد البيع الشقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية الأرجنتيني إرنستو “تشي” غيفارا، والتي تجتذب آلاف السياح في مدينة روزاريو الأرجنتينية.وتقع الشقة في الطبقة الثانية من مبنى يضم خمس طبقات في وسط هذه المدينة، التي تبعد حوالي 340 كيلومتراً شمال العاصمة بوينس آيريس، وهي واسعة من النمط البورجوازي، لم تتغير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشقة التي ولد فيها جيفارا معروضة للبيع.. ماهو سعرها؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشقة التي ولد فيها جيفارا معروضة للبيع.. ماهو سعرها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).