مجلس الأمن: على العراق وتركيا حل مشاكلهما سياسيا وليس عسكريا

2020/07/02 | 14:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةدعا رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كريستوف هيوسكن، العراق وتركيا، إلى حل مشاكلهما سياسياً وليس عسكرياً، في تعقيب على العمليات العسكرية للقوات التركية في جنوب إقليم كردستان، عاداً ما يجري "مقلقاً".وقال هيوسكن، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام كردية، إنه "لا توجد أي معلومات حول ما إذا كان العراق قد طالب باجتماع خاص بتلك العملية".واضاف أنه "يجب أن تقوم تركيا والعراق بحل مشكلاتهم بشكلٍ سياسي".وتابع هيوسكن، انه "بشأن العراق وتركيا، نحن ننظر بقلق لهذا الوضع، لم تكن هناك مطالبة بأن يكون هذا الموضوع جزءاً من قائمة عمل مجلس الأمن، على الأقل أنا لا أعلم، إلا أنني لم يمضي على رئاستي لمجلس الأمن سوى 14 ساعة، وأعتقد أن النزاع والخلاف بين الدول المتجاورة يجب أن يتم حله سياسياً وليس عسكرياً".

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