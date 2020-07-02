توطين المرتزقة السوريين: مشروع جديد يُعقّد الحرب الأهلية الليبية

2020/07/02 | 14:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العقيد “محمد قنونو”، الناطق العسكري باسم #حكومة_الوفاق اللبيبة، الموالية لتركيا، عن نية حكومته توطين عدد من اللاجئين السوريين في #تركيا بالعاصمة الليبية “طرابلس “، وكتب في صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: «في الأيام…

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