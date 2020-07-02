(فيديو) “الجيش السوري” يستقدم تعزيزات عسكرية إلى “عين عيسى” شمالي سوريا

2020/07/02 | 14:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقدمت قوات الحكومة السورية، أمس الأربعاء، تعزيزات عسكرية إلى بلدة “عين عيسى” بريف #الرقة الشمالي، ضمت دبابات ومضادات طيران وعدد من المدافع.وتداول ناشطون أمس الأربعاء صوراً ومقاطع فيديو تُظهر دخول رتل عسكري للقوات الحكومية…

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