تربية ديالى ترد على بيان للنزاهة تحدث عن ضبط مخالفات مالية فيها

2020/07/02 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

ردا على ما نشرته بعض الفضائيات و مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع (النزاهة تضبط مخالفات مالية في تربية محافظة ديالى ) نود ان ننوه بصدد هذا الموضوع ان محكمة تحقيق بعقوبة النزاهة لم تصدر لغاية الأن أي مذكرة استقدام بحق من تم الإشارة اليه في الخبر المنشور ولم يتم تبليغها بصورة رسمية عن وجود مثل هكذا امر ونؤكد الخبر عارا عن الصحة لكونه لم يجري اي تحقيق بخصوص ذلك لاثبات الحقيقة.



ومن يرغب بالتاكد بامكانه الاستفسار من محكمة تحقيق بعقوبة النزاهة.

يتبع.



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