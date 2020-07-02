بالوثيقة..تغييرات ادارية بوزارة الشباب بينها إستقلالية القانونية

2020/07/02 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة صادرة من مكتب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن تغييرات ادارية في هيكلية الوزارة.

وأظهرت الوثيقة، إن " وزير الشباب و الرياضة عدنان درجال قرر فصل الدائرة القانونية عن الدائرة الادارية بالوزارة و تحويلها الى مديرية عامة مستقلة بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أيار الماضي فيما قرر درجال دمج الدائرة المالية مع الدائرة الادارية لتصبح الدائرة الادارية و المالية".





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بغداد اليوم/ بغداد

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بغداد اليوم/ متابعة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الخميس 2 - 7 – 2020 العديد

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نفى لاعب المنتخب السوري بكرة القدم والمحترف بالدوري العراقي زاهر ميداني اليوم الاربعاء،(1 تموز 2020) إصابته بفيروس كورونا بعد أن أكدته مواقع رياضية ومؤسسات اعلامية.

وقال لاعب الزوراء الحالي في مقطع فيديو مرسل الى (بغداد

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