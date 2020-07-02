الصحة الإيرانية: 148 حالة وفاة وأكثر من 2600 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/02 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، الخميس (2 تموز 2020)، تسجيل 148 حالة وفاة، و2652 اصابة بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الان 232863 والمتعافين 194098 والمتوفين 11106 شخصا".

وأضافت انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2652 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 232863 شخصا من ضمنهم 3097 في حالة حرجة وهم الان في العناية المركزة".

وأوضحت لاري، ان "عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الان 194098 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 148 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 11106 اشخاص".

وتابعت المتحدثة، بانه "تم لحد الان اجراء مليون و 719 الفا و 451 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا"، مبينة ان "عدد الراقدين في المستشفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا يشهد زيادة في الوقت الحاضر".

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بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محطة الرشيد الفضائية العراقية، الخميس (2 تموز 2020)، وفاة أحد العاملين فيها بعد إصابته بفيروس كورونا، صباح اليوم.

وقالت المحطة في بيان لها: "تنعى مؤسسة الرشيد الاعلامية الزميل طارق عبيد جاسم الذي وافته المنية صباح

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها المركز الطبية أثبتت إصابة 119 إص

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