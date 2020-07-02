الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مسؤول حفر الأنفاق لداعش في صلاح الدين

2020/07/02 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على مسؤول حفر الانفاق لداعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، إن الفوج الثاني التابع للواء المشاة الخمسين ومفارز شعبة الاستخبارات، ألقت القبض على الإرهابي المسؤول عن حفر الأنفاق لتنظيم داعش الإرهابي في المحافظة، وهو من الأشخاص المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب، مبينة أن عملية إلقاء القبض تمت في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

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