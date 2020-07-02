الكربولي يدعو الحكومة إلى الاستجابة لطلب الإفراج عن بعض السجناء

2020/07/02 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب محمد الكربولي، الحكومة إلى الاستجابة لطلب مدير عام صحة الكرخ بشأن حل مشكلة السجون العراقية في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس داخلها.

وقال الكربولي في تغريدة عبر تويتر، إن أعداد المصابين بكورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي، وعلى الحكومة الاستجابة لدعوة مدير عام صحة الكرخ بشكل عاجل وتطلق سراح غير المصابين لحين انتهاء الوباء.

وأشار الكربولي إلى أن من يساهم بعرقلة هذه المسألة فإنه يكون مسؤولا عن إزهاق أرواح السجناء.

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