شرطة كربلاء: إلقاء القبض على متهم قتل أبنائه الأربعة “حرقا” في حي العسكري

2020/07/02 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شرطة كربلاء، إلقاء القبض على المتهم بقتل أبنائه الأربعة حرقاً في حي العسكري.

وذكر إعلام شرطة كربلاء في بيان، ان مدينة كربلاء استيقظت على جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل أبنائه الأربعة حرقاً بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية مع زوجته، وبعد حصول الحادث بقضاء الحر في حي العسكري، ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته، وجه قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث، مبيناً أنه تم إلقاء القبض على المتهم واصطحابه الى مركز شرطة حي العسكري لإكمال التحقيق معه.

وبعد التحقيق مع الشخص القاتل عن أسباب الجريمة اعترف بوجود خلافات عائلية مع زوجته كونها تريد الطلاق منه وبعدها تركت الدار، قام الجاني بغلق الباب على أولاده أثناء نومهم، وبعد ذلك قام برش مادة البنزين في الغرفة وحرقهم مما أدى لوفاتهم جميعاً.

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