رواية “مخيفة”: اميركا تصادر شحنات “شعر تجميلي” قادمة من الصين.. هل مأخوذ من رأس مسلمات الإيغور؟

2020/07/02 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صادرت السلطات الفيدرالية في نيويورك شحنة من نسج ومستلزمات تجميل أخرى يشتبه في أنها مصنوعة من شعر بشري مأخوذ من أشخاص محبوسين داخل معسكر اعتقال صيني.أخبر مسؤولو الجمارك وحماية الحدود الأمريكيون وكالة أسوشيتد برس أن 13 طنًا (11.8 طنًا متريًا) من منتجات الشعر بقيمة تقدر بـ 800000 دولار كانت في الشحنة.[…]

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