طبعة ثورة العشرين الثانيه: سماتها؟/2 - عبدالامير الركابي

2020/07/02 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي طبعة ثورة العشرين الثانية:سماتها؟/2عبدالاميرالركابي ترفع مدرسة الالتحاق بالغرب سلاحا حاسما يكاد يكون باترا، يرفض قطعا اي ميل الى مايسمى "الخصوصيات"، فلا نموذج يمكن او يقبل على الاطلاق، الا نموذج الغرب وما يؤول اليه وينتمي لعالمه، باعتباره "الممكن الوحيد" الذي لاممكن غيره، وهذا الحكم ينطبق على المعمورة برمتها، وينسحب على تاريخها بلا استثناء، ويخضعه له ولالياته، وكل هذا يمارس مشفوعا بدعوى ال ......





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