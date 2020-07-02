2020/07/02 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تكشف حقيقة تغيير القيافة العسكرية للشرطة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف حقيقة تغيير القيافة العسكرية للشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف حقيقة تغيير القيافة العسكرية للشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).