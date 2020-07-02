مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

2020/07/02 | 14:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس صروط يوم الخميس عدم استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ومساءلته عن اسباب الخروقات التركية الى تداعيات جائحة كورونا التي تفاقمت مؤخرا في البلاد.

وقال صروط لوكالة شفق نيوز،ان عدم انتظام دوام لجنة الامن والدفاع النيابية بسبب مخاوف كورونا والارباك الذي خلفته حالت دون استضافة رئيس الوزراء واستيضاح مواقف الحكومة العراقية ازاء التجاوزات والخروقات التركية للاراضي العراقية في اقليم كوردستان وما توصلت اليه مع الحكومة التركية حيال ذلك.

واشار الى ان لجنته "ستفسر من الكاظمي عن حقيقة وجود اتفاقية عراقية - تركية بهذا الشأن يعود لعهد وزير الداخلية السابق جواد البولاني الى جانب مناقشة الاتفاقية بين العراق وتركيا في عهد النظام السابق والتي تسمح للقوات العراقية والتركية التنقل داخل اراضي البلدين".

ونفى صروط سكوت او تجاهل لجنة الامن النيابية عن الخروقات من قبل القوات التركية او أي جهات اخرى.

وتصر تركيا على انتهاك السيادة العراقية بل وتصعيد تدخلها رغم الانتقادات التي وجهها مسؤولون عراقيون لانقرة والدعوة الملحة الى وقف عملياتها العسكرية في اقليم كوردستان.

وأعلنت تركيا في وقت سابق أنّها نشرت قوات خاصة في الاقليم في إطار عملية عسكرية ضدّ متمرّدي حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجوّ والمدفعية.

ولا تعير انقرة اهتماما بالانتقادات التي وجهتها القيادة العراقية وتصر على القيام بعمليات عسكرية ضد الكورد الذين اصبحوا شماعة تركية للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها على غرار ما حصل في شمال سوريا.

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