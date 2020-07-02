2020/07/02 | 14:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-أ ف ب) – اعتبر الكرملين الخميس “انتصاراً” إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036 في استفتاء شعبي.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري لبيسكوف “بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين”، في أعقاب موافقة الناخبين بنسبة 77,92% على التعديلات في الاستفتاء الذي جرى على مدى أسبوع، بحسب نتائج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقرار تعديل الدستور الروسي: بوتين رئيساً حتى 2036) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقرار تعديل الدستور الروسي: بوتين رئيساً حتى 2036) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).