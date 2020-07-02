وزارة الصحة: تخصيص 30 مركزاً في بغداد لتسهيل اجراء فحص “كورونا”

2020/07/02 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 30 مركزا صحيا بجانب الرصافة من العاصمة بغداد لتسهيل اجراءات المواطنين الراغبين باجراء مسحات وفحوصات كورونا.وقالت الوزارة في بيان ان المراكز الصحية تابعة لعدد من قطاعات الرعاية الصحية الاولية لصحة بغداد – الرصافة منها (الصدر والرصافة والشعب والاعظمية والمدائن والنهروان والاستقلال والبلديات الاول والثاني).وواضاف ان ذلك يأتي ضمن […]

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