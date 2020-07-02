“فاو”: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأول مرة في 2020

2020/07/02 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن أسعار الغذاء العالمية في حزيران سجلت أول ارتفاع لها في 2020، ما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسبب فيها كورونا.وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع […]

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