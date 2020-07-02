قتلى وجرحى بانفجار في مصفاة نفط بجنوب إفريقيا

2020/07/02 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح بانفجار وقع اليوم الخميس في مصفاة لتكرير النفط قرب كيب تاون، ثاتي أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، حسب مصادر إعلامية محلية.من جانبها، أكدت شركة Astron Energy أن حادثا وقع في مصفاة تكرير النفط التابعة لها في ميلنرتون بضواحي كيب تاون الشمالية، وأشارت إلى أن الحريق […]

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