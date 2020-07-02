برلماني سابق يستهجن الحديث عن ملف اسمه [المغيبين]

2020/07/02 | 14:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أستهجن النائب السابق محمد اللكاش من بعض السياسيين "الطائفيين المختلقين لملف المغيبين لمصالحهم الشخصية والحزبية او تثبيت لهؤلاء المجرمين حقوق في مؤسسة الشهداء او غيرها".

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