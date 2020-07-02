رونالدو يستفز برشلونة بما قاله لبيانيتش بعد انتقاله للنادي الكتلوني

2020/07/02 | 14:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن الرسالة التي وجهها كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى زميله ميراليم بيانيتش بعدما أتم الأخير إجراءات انتقاله إلى برشلونة.

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