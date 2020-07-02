بعيدا عن المسح الوبائي وقبل تدهور الحالة: عبر 30 مركزًا في بغداد.. تستطيع اكتشاف اصابتك بكورونا إذا كنت راغبًا

2020/07/02 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تخصيص ٣٠ مركزصحي في جانب بغداد الرصافة لتسهيل اجراءات المواطنين الراغبين باجراء مسحات وفحوصات كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي خصصت صحة بغداد الرصافة ٣٠ مركزا صحيا لاجراء مسحات وفحوصات كورونا للمواطنين […]

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