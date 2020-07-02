2020/07/02 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مات أكثر من 360 فيلاً في ظروف غامضة في دلتا أوكافانغو في بوتسوانا في الأشهر الـ3 الماضية، وفقاً لناشطين محليين في البيئة.وظهرت بعض الفيلة ميتة حول المياه وأخرى “مسطحة على وجوهها” في مناطق متفرقة في المنطقة.قال مراقبون إن الفيلة الحية التي شوهدت في مكان قريب بدت ضعيفة جسدياً، وكان أحدها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيرة تبحث عن إجابة: أسباب غامضة تقتل مئات الفيلة مرة واحدة.. وأخرى تمشي حول نفسها!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيرة تبحث عن إجابة: أسباب غامضة تقتل مئات الفيلة مرة واحدة.. وأخرى تمشي حول نفسها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).