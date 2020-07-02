"قصة مأساوية" .. بعد دعوتهم لحضور حفل زفافه بيومين حضروا لتشييع جنازته فأصيب 100 منهم بفيروس كورونا

2020/07/02 | 15:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت تقارير جديدة، إلى تشخيص أكثر من 100 مصاب جديد بـ"كوفيد-19" بعد حضورهم حفل زفاف ومن ثم جنازة رجل هندي كان مريضا بشكل خطير بفيروس كورونا أثناء عرسه.

وتشير التقارير إلى أن الرجل البالغ من العمر 31 عاما، والذي توفي بعد يومين من زفافه، سافر إلى باليغانج من نيودلهي لحضور عرسه يوم 15 يونيو، ...

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