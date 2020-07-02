نائب كردي يرد على حكومة كردستان بشأن احتمال زيادة استقطاع رواتب الموظفين

2020/07/02 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستانأكد عضو حراك الجيل الجديد، آرام محمد، الخميس (02 تموز 2020)، أن تصريحات المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، جوتيار عادل، بشأن احتمالية زيادة الاستقطاعات من رواتب الموظفين، تمثل "استهانة" بوضع المواطنين، على حد قوله.وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحزب الحاكم في كردستان يبدو أنه منفصل عن الأوضاع والأزمات التي يعيشها المواطن الكردي في ظل جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وانكماش الأسواق، وبدل ان تعينه الحكومة على تجاوز على هذه الأزمة تأتي لتزيد همومه من خلال سرقات جديدة".وأضاف: "بدلا من قطع رواتب أعضاء الحزب الحاكم، والقضاء على الفاسدين والرواتب المزدوجة، وتهريب النفط ومنع الاستحواذ على إيرادات المعابر الحدودية التي تقدر بمليارات الدنانير شهريا، يتم اللجوء لرواتب الموظفين رغم كل التأخير والاشكاليات فيها".وأشار إلى أن "ممارسة هذه الحكومة ستزيد من معاناة المواطنين، وبالتالي لن يطول صبرهم على حجم السرقات التي تمارس من قبل العوائل الحاكمة التي تتمتع بخيرات كردستان، وترفض الاتفاق مع بغداد لأن ذلك سيقلص نفوذها وحجم سرقاتها".وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، جوتيار عادل، قد أكد بشأن يخص الاستقطاعات في رواتب الموظفين للأشهر القادمة فقد تخضع للزيادة حسب الوضع المالي وعائدات الاقليم.

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وقال قتيبة في بيان ان

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