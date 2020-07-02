خلية ازمة الانبار تعلن عبر “العهد نيوز” تأجيل اجتماع لها لإصدار قرارات جديدة بشأن الاجراءات المتبعة

2020/07/02 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم الخميس، ان خلية ازمة كورونا في الانبار ارجئت اجتماعا لها لإصدار قرارات جديدة بشأن الاجراءات المتبعة لتجنب انتشار فيروس المرض.وقال الدليمي في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان ” خلية ازمة كورونا في الانبار التي يترأسها المحافظ علي فرحان الدليمي ارجئت اجتماع […]

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