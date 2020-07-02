التعليم العالي تكشف نشر 40 ألف بحث عراقي على نطاق العالم

2020/07/02 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس،عن نشر قرابة 40 ألف بحث عراقي في المجلات والمؤتمرات المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “بيانات الجامعات العراقية سجلت تقدما ملحوظا على مستوى البحوث المنشورة في المجلات والمؤتمرات المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس”، مشيرة الى ان ” […]

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