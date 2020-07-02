بلد أوروبي يحتفل بانتهاء كورونا بأضخم عشاء لآلاف المواطنين

2020/07/02 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أقام مواطنو التشيك احتفالا ضخما احتفاء بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وتوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء لآلاف المواطنين.وشارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر، احتفالا بتخفيف قيود الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا.وجرى هذا […]

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