التعليم العالي: القبول في الدراسات العليا سيكون بالتنسيق مع وزارة التخطيط

2020/07/02 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، العمل مع وزارة التخطيط بشأن تعيين وقبول طلبة الدراسات العليا.وقال عبد الصاحب، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتحديد حاجة سوق العمل من حملة الشهادات العليا وإعادة النظر بأعداد القبول في الدراسات العليا وفقاً للحاجة الفعلية للبلد […]

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