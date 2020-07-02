الكشف عن نسبة استقطاع “مخيفة” تنتظر رواتب موظفي كردستان

2020/07/02 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اراس شيخ جنكي عن استقطاع مانسبته 45 بالمئة من رواتب موظفي اقليم كردستان خلال الشهر القادم.وقال شيخ جنكي في تصريحات صحفية، ان حكومة اقليم كردستان دأبت على استقطاع رواتب موظفي الاقليم خلال توزيعها، مشيراً الى ان “نسب الاستقطاع خلال الاشهر الماضية تراوحت مابين 21 ـ 30 […]

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