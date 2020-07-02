2020/07/02 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أطلق التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عملية عسكرية جديدة ضد المتمردين الحوثيين في البلد الغارق في الحروب والذي يواجه خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، مهددا باستهداف قادة الحوثيين المدعومين من إيران.وجاءت العملية التي شملت عشرات الضربات الجوية ضد مواقع للمتمردين في صنعاء ومناطق أخرى، في أعقاب هجمات صاروخية ضد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدنة كورونا تنتهي .. والطيران السعودي يشن 57غارة على مواقع المتمردين في صنعاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدنة كورونا تنتهي .. والطيران السعودي يشن 57غارة على مواقع المتمردين في صنعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).