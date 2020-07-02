الحرس الثوري: ادنى عدوان امريكي سيتلقى رداً ملجماً

2020/07/02 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، إن أي إجراء من قبل العدو سنرد عليه بأكبر الحركات سحقا وبشكل آني، وسيكون ردنا مُلجِما.وأفادت وسائل اعلام ايرانية، بأن العميد عباس غلامشاهي قال خلال مراسم نثر الورد في محل استشهاد ركاب الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطها الارهابيون في الجيش الاميركي عام 1988، قال: أن […]

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