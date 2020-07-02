2020/07/02 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُقام مساء اليوم الخميس مباراة ريال مدريد وخيتافي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، إذ تأتي المباراة في الجولة الثالثة والثلاثين.وفيما يلي التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي، خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس، خط الهجوم: بنزيما، رودريجو، جونيور.اما التشكيل المتوقع لـ خيتافي: حراسة المرمى: دافيد سوريا، خط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).