إرسال دفاتر الثالث المتوسط الامتحانية الى مراكز الفحص لاحتساب درجاتهم النهائية

2020/07/02 | 15:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]باشرتْ مدارس تربيات بغداد الست تسلم رزم الدفاتر الامتحانية من المدارس الخاصة بطلبة الثالث المتوسط وارسالها الى مراكز الفحص في كل منها، بغية تنفيذ قرار احتساب درجاتهم النهائية.

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